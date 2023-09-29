Последнее обновление: 29.09.2023 11:12

Президент Казахстана не опасается территориальных притязаний со стороны России

У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России. Об этом заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Берлине.

«Каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений», – сказал Токаев, которого цитирует пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил, что граница с Россией делимитирована и в значительной степени демаркирована.

Говоря про украинский конфликт, Токаев заявил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий и мирные переговоры. Он призвал прекратить взаимные обвинения и найти приемлемую для сторон основу для мирных переговоров.

По его словам, Казахстан поддерживает усилия государств, которые предлагают свои варианты разрешения украинского конфликта.



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