Госдолг России подскочил до 25 трлн рублей, или 16,7% ВВП

Госдолг России к июлю увеличился до 25,1 трлн рублей, или 16,7% ВВП. То есть за первые шесть месяцев показатель вырос на 9,8%, или на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июнь.

Объем внутренних заимствований за полгода увеличился на 1,4 трлн (+7,4%) и достиг 20,2 трлн из заложенных на этот год 20,7 трлн. При этом его доля в общей структуре долга снизилась с 82,3 до 80,5%, следует из документа.

Размер внутренней задолженности в ценных бумагах с начала года вырос на 1,4 трлн и составил 19,5 трлн. Ее увеличение связано в основном с ростом объема заимствований по облигациям федерального займа (ОФЗ), а также по ОФЗ с индексируемым номиналом.

В то же время внешний долг страны в иностранной валюте с начала года уменьшился на 1,2 млрд долларов (–2,1%) и составил 56,2 млрд (84,4% от верхнего предела в 66,6 млрд). Но в рублевом эквиваленте показатель вырос на 856,1 млрд (+21,2%) до 4,9 трлн из-за ослабления российской валюты, объяснили в СП.

Средства уходят на покрытие дефицита бюджета, который в России наблюдается уже второй год подряд, объяснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. В основном деньги из казны направляются на социальную политику, национальную оборону и в экономику, говорит эксперт.

При этом госдолг менее 20% ВВП — безопасный и очень низкий уровень как по национальным, так и по международным стандартам, отмечает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова. По ее словам, ожидаемая оценка этого показателя на конец года составляет 16,9%.

В то же время активное наращивание заимствований не так безобидно, предупреждает эксперт. Вливание денег в экономику провоцирует инфляцию, это приводит к повышению ставок, удорожанию обслуживания ОФЗ и дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета, утвержденный объем которых в 2023 году уже превысил расходы по направлениям «Здравоохранение», «Образование» и некоторым другим, пояснила Чалова.