Страховка от дефолта по госдолгу России подскочила в цене почти на 20%

Рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко выросла после заявлений российской стороны о безрезультатности переговоров с НАТО: стоимость страховки от российского дефолта подскочила на 19%

Так называемый пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился в четверг, 13 января, на 26 базисных пунктов или на 19%. Котировка CDS составляла 161,9 б.п. по сравнению с уровнем 135,9 б.п. днем ранее, следует из данных терминала Bloomberg.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года — до самого высокого уровня также с марта 2020-го (тогда оценка риска российского дефолта резко выросла на фоне начала пандемии COVID и опасений по поводу глубины рецессии в России). Как правило, страновой риск России также растет при возникновении очередных западных инициатив в сфере санкций.

Кредитно-дефолтный своп (CDS) — это инструмент, позволяющий его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.

Текущие уровни CDS на суверенный долг России означают, что инвесторам обходится примерно в $162 тыс. в год страховка от дефолта по российским госбумагам в течение пятилетнего периода. Тем не менее, это все равно относительно низкий уровень в сравнении с другими государствами, благодаря крепким макроэкономическим и фискальным резервам России (например, у Турции пятилетний CDS-спред составляет 548 б.п., у ЮАР — около 200). В 2020 году средний уровень российских CDS составлял 109 б.п., по данным Банка России, передает РБК.

Страховка от российского дефолта подорожала после заявлений российских властей о безрезультатности переговоров с НАТО о гарантиях безопасности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что Москва натолкнулась на «непробиваемую» позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же сказал, что переговоры с США проходят неудачно. Россия не намерена обсуждать с США или НАТО вопросы перемещения российских войск на своей территории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Стоимость пятилетней страховки от дефолта по государственным обязательствам Украины на фоне этих заявлений подскочила на 82 б.п., до 763 б.п., следует из данных Bloomberg.