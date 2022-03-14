Минфин России утвердил порядок выплат по госдолгу в российских рублях

Минфин России намерен своевременно и в полном объеме обслуживать внешний долг страны в иностранной валюте, если получит доступ к замороженным валютным средствам, а также возможность осуществлять платежи в валюте.

«Банкам-агентам будут даны платежные поручения для осуществления выплат в иностранной валюте… фактическая способность проведения этих платежей будет зависеть от вызванных санкциями ограничений по доступу Центробанка и правительства к управлению средствами на валютных счетах», - говорится в сообщении.

«Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. <...> В таком случае <...> Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», — заключили в ведомстве.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия готова проводить выплаты по обязательствам в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

«Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — подчеркнул Силуанов, передает РБК.

Из-за санкций заблокирована почти половина объема международных резервов ЦБ РФ — $300 млрд из $640.