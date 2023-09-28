Последнее обновление: 28.09.2023 16:56

Сейм Латвии поддержал запрет контента на русском языке в государственных СМИ

Сейм Латвии 28 сентября утвердил новую Концепцию национальной безопасности, которая предусматривает запрет контента на русском языке в государственных СМИ.

Концепция определяет, что с 2026 года контент в государственных СМИ должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству, но местный контент на русском языке продолжает существовать в коммерческих СМИ.

Концепцию поддержали 68 депутатов Сейма, было 10 против, никто не воздержался от голосования.

В документе указано, что концепция является документом, подготовленным на основе анализа опасности для государства, определяющим основные стратегические принципы и приоритеты предотвращения опасности для государства, которые должны быть учтены при разработке новых документов по планированию политики, правовых актов и планов действий в области национальной безопасности.

Концепция касается угроз, которые прямо или косвенно влияют на национальную безопасность Латвии.



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