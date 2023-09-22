МИД Беларуси прокомментировал закрытие пункта пропуска "Силене"

Решение Латвии о прекращении функционирования пункта пропуска "Урбаны-Силене" в МИД Беларуси назвали "очередным откровенно недружественным политизированным шагом".

"Неуклюжие попытки официальной Риги обосновать его интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска. А несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы", - говорится в официальном заявлении ведомства.

В министерстве полагают, что это решение было согласовано еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 г. в Варшаве.

"При этом мы не услышали от латвийских политиков ни слова об учете интересов собственных граждан, предсказуемом росте очередей автотранспорта на границе, ощутимых потерях для бизнеса. Разве это имеет какое-то значение, когда уже обо всем договорились в Варшаве? Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами", - пригрозили в МИД.

В то же время в заявлении говорится про открытость властей Беларуси "для нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств".

"Не мы были инициаторами одностороннего выхода Латвии из соглашений о приграничном сотрудничестве, подрыва нормального взаимодействия пограничных, таможенных и иных служб, создания искусственных очередей на границе. Не по нашей инициативе ЕС и его государства-члены, в том числе Латвия, прекратили программы трансграничного сотрудничества, необоснованно отказались от финансирования центра реадмиссии в Беларуси. Призываем власти сопредельного государства отказаться от деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции", - говорится в заявлении.