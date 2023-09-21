Эстония планирует создать первое в НАТО подразделение операторов дронов-камикадзе

В армии Эстонии планируют создать подразделение, которое будет специализироваться исключительно на использовании дронов-камикадзе, учитывая опыт войны РФ против Украины. Об этом в комментарии порталу Defense One сказал майор сухопутных войск Эстонии Андрей Шлабович.

По его словам, это будет первое подразделение такого рода в НАТО.

Среди задач подразделения эстонских вооруженных сил, в частности, уничтожать вражеские зенитные установки. Оно будет оснащено беспилотниками Israel Aerospace Industries.

По словам Шлабовича, идея создания возникла во время изучения второй войны в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан использовал дроны-камикадзе для уничтожения армянских зенитных комплексов С-300.

Эстония также много изучает опыт войны РФ против Украины.

По его словам, эстонские сухопутные войска уже тренируются, как не попадать в поле зрения вражеских беспилотников.

Эстония, как и Украина, также разработала технологию, которая позволяет скрывать свои беспилотники от коммерческих систем слежения, добавил Шлабович.