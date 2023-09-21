Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Миссия ЕС усилила патрулирование на границе Армении и Азербайджана

Миссия ЕС в Армении (EUMA) усилила свои патрули на армянско-азербайджанской границе. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

"EUMA усилила патрулирование на армянско-азербайджанской границе и линии соприкосновения, в том числе вблизи села Сотк, чтобы сообщать о любом развитии событий в военной сфере и сфере безопасности на местах", – говорится в сообщении.

ЕС основал гражданскую миссию в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны в январе этого года.

Ситуация в непризнанном Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан заявил, что начинает "антитеррористические мероприятия" в регионе.

В полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Это произошло после того, как местные карабахские власти заявили, что принимают условия Баку для прекращения огня.

Сегодня сентября между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха проходят переговоры для урегулирования ситуации.

Накануне в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.



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