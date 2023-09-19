Беларусь ратифицировала соглашение с Ираном о передаче осужденных лиц

На заседании десятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 19 сентября 2023 года принят законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашение подписано 13 марта 2023 года в Тегеране. В соответствии с его положениями стороны на основании запросов центральных органов передают друг другу осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора, для отбывания наказания в государстве исполнения приговора. Такой запрос может исходить как от государства вынесения приговора, так и от государства исполнения приговора.

Центральными органами сторон определены Генеральная прокуратура Беларуси и Министерство юстиции Ирана.

Кроме того, сотрудничество может осуществляться через компетентные органы, уполномоченные сторонами. Таким органом, согласно проекту закона, со стороны Беларуси определено Министерство внутренних дел.

Вопросы, связанные с исполнением приговора, будут регулироваться в соответствии с национальным законодательством каждой из сторон. Сторона может принять решение о помиловании, амнистии или смягчении наказания, о чем информируется другая сторона.