Дания передаст Украине еще 45 танков

Дания решила передать Украине еще 45 танков - 30 типа Leopard 1 и 15 типа Т-72. Об этом заявил министр обороны Дании Тролльс Лунд Пульсен на 15-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передают датские СМИ.

Речь идет о 15 модернизированных танках советского производства Т-72, а также 30 танках Leopard 1.

По словам министра, танки Т-72 украинские военные смогут применять сразу, а для Leopard 1 экипажи должны пройти дополнительную подготовку.

Эта военная помощь является частью пакета на сумму около 830 миллионов евро (5,8 млрд датских крон), о котором Дания объявила на прошлой неделе без уточнения деталей.

Ранее Дания уже закупила и передала для Украины 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Первые 10 танков из этого пакета поставили в Украину в начале сентября.