Последнее обновление: 19.09.2023 13:32

Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины в размере $400 млн. Об этом Писториус заявил в интервью Bild.

По его словам, в новый пакет военной помощи Украине войдут взрывчатые боеприпасы, минометные боеприпасы и реактивные снаряды.

"Потому что боеприпасы – это то, в чем Украина нуждается наиболее остро в своей оборонительной борьбе против жестокой агрессивной войны", – подчеркнул он.

Также, добавил Писториус, Украина получит бронированные автомобили, системы разминирования и зимнюю одежду и генераторы. В целом пакет будет стоить 400 миллионов евро.

Заявление министра обороны Германии прозвучало накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн. Ожидается, что на ней Берлин может также предложить расширение обучения украинских военнослужащих.

По данным немецкого правительства, общий объем финансируемой с февраля 2022 года военной помощи Украине до конца 2023-го составляет 5,4 миллиарда евро – эта сумма учитывает и уже предоставленную технику, и ту, что планируется отправить.

В мае Министерство обороны Германии официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что стало крупнейшим пакетом с момента вторжения России.



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