ЕК объявила о шагах для подготовки к расширению Евросоюза

Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов, в том числе Украины. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении "О положении Европейского Союза".

Она отметила, что ЕС не должен ждать изменений в договоре о Евросоюзе, чтобы продвинуться вперед со своим расширением.

"Союз, пригодный к расширению, может быть достигнут быстрее. Это означает ответить на практические вопросы о том, как на практике будет работать Союз в составе более 30 стран", – отметила она.

Именно поэтому, по словам фон дер Ляйен, комиссия начнет работу над серией пересмотров политики перед расширением, чтобы увидеть, как каждую сферу, возможно, нужно будет адаптировать к большему ЕС.

"Нам нужно будет подумать о том, как будут работать наши институты – как будут выглядеть парламент и комиссия. Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета – с точки зрения того, что он финансирует, как он финансирует и как он финансируется. И мы должны понять, как обеспечить надежные обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо", – заявила фон дер Ляйен.

По словам президента ЕК, комиссия выдвинет свои идеи на обсуждение лидеров во время бельгийского председательства. Полугодовое председательство Бельгии в Совете ЕС стартует с 1 января.

"Мы будем руководствоваться верой в то, что дополнение нашего Союза является лучшей инвестицией в мир, безопасность и процветание нашего континента", – добавила фон дер Ляйен.