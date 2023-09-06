Последнее обновление: 06.09.2023 14:59

Украинская разведка пока не уверена на 100% в гибели Пригожина

Украинская разведка пока не уверена на 100% в гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Относительно Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил Юсов.

На просьбу детализировать сказанное относительно Пригожина он заметил: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".

Юсов подчеркнул, что разведка должна оперировать лишь подтвержденными фактами и поэтому "нужно еще подождать...".



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование