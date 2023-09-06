Украинская разведка пока не уверена на 100% в гибели Пригожина

Украинская разведка пока не уверена на 100% в гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Относительно Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил Юсов.

На просьбу детализировать сказанное относительно Пригожина он заметил: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".

Юсов подчеркнул, что разведка должна оперировать лишь подтвержденными фактами и поэтому "нужно еще подождать...".