Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache

Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил о согласии Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением.

"Мы получили разрешение Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене. До завершения процедур и доставки приобретенных вертолетов в Польшу армия США обеспечит нас Apache из собственных ресурсов", – написал Блащак в Twitter.

До завершения процедур закупки и доставки армия США предоставит Польше вертолеты из собственных ресурсов.