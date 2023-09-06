Блинкен прибыл в Украину с двухдневным визитом и привез $1 млрд

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину продлится два дня, ожидают, что в его рамках американский дипломат объявит новую помощь для нашей страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

Во время своего двухдневного визита, в ходе которого Блинкен остановится на ночь в Украине впервые с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, он, вероятно, объявит о новом пакете американской помощи на сумму более $1 миллиарда, заявил чиновник Государственного департамента на брифинге для журналистов, посвященном этой поездке.

Ожидается, что Блинкен, первый высокопоставленный чиновник США, посещающий Киев после начала украинского контрнаступления, встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с другими высокопоставленными лицами и представителями гражданского общества, сказал чиновник.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.