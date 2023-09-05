Латвия у восточной границы может разместить противотанковые мины

Министерство обороны рассматривает возможность размещения противотанковых мин и различных других дополнительных преград для усиления безопасности восточной границы Латвии. Об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце, комментируя обновленную концепцию государственной обороны.

Согласно концепции, инженерное улучшение внешней границы Латвии путем применения физических и технологических решений в соответствии с потенциальной угрозой со стороны противника является важным комплексом мер по укреплению внутренней и внешней безопасности страны. В свою очередь Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и органами государственной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества для сценариев гибридных и конвенциональных угроз.

Мурниеце отметила, что создание пограничной инфраструктуры является задачей Министерства внутренних дел (МВД) и под руководством нынешнего министра внутренних дел Мариса Кучинскиса этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, но у Минобороны тоже есть свои идеи по ускорению этого процесса.

Кроме того, создана рабочая группа под руководством Минобороны и МВД.

"МВД отвечает за строительство забора, установку датчиков, кабелей, и это должно быть сделано как можно скорее. Но граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивается ситуация в Белоруссии", — подчеркнула министр.

Министр отметила, что граница должна быть укреплена и в военном отношении, а также необходимо провести исследования практических аспектов, например, исследование местности, чтобы установить, какие меры по ограничению мобильности подойдут на конкретном участке границы. Мерами по предотвращению мобильности этого типа являются, например, танковые зубья, металлические/бетонные конструкции. Также рассматривается возможность размещения противотанковых мин.

Параллельно Минобороны работает над тем, чтобы помочь МВД ускорить установку ограждения.

Мурниеце отметила, что обустройство границы прорабатывается совместно с остальными странами Балтии, поскольку восточная граница должна быть укреплена на территории стран Балтии и Польши.

"Мое видение и политическая позиция заключаются в том, что приведение границы в порядок должно быть завершено до конца этого года. При этом антимобильные меры должны быть реализованы во всем Балтийском регионе. Сотрудничество с Эстонией очень тесное, и я надеюсь, что Литва тоже присоединится, а Польша всегда была активной", - подчеркнула министр.