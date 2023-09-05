Премьер Эстонии раскрыла депутатам детали займа для бизнеса мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что раскрыла для депутатов антикоррупционного комитета Рийгикогу детали займа, который предоставила бизнесу мужа. Об этом сообщает ERR.

Каллас сказала, что после участия в спецзаседании комитета, где давала объяснения относительно "российского бизнеса" мужа, передала депутатам подробную информацию о займе.

"Сегодня представители оппозиции на комитете удивили меня вопросом о том, в какой конкретный день я подписала договор о займе для мужа. Я не понимаю, как это касается сути дела, но чтобы засвидетельствовать, что мне нечего прятать, я только что прислала членам комитета договор о займе для фирмы мужа и два приложения к нему", – заявила Кайя Каллас.

На заседании она отказалась называть дату, объяснив это тем, что опасается ошибиться и получить новые обвинения. Отдельные депутаты потребовали увидеть текст соглашения.

"Я делаю это с полным пониманием, что политики EKRE будут удивлены моим шагом, но это их не остановит. Что бы я им ни отвечала, они продолжат повторять, как старая пластинка, что мои ответы их не удовлетворяют... Думаю, все это продолжится, потому что на этом этапе единственная цель оппозиционных политиков – это "охота на ведьм", – добавила Каллас.

Напомним, соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.