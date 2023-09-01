Дания сокращает численность посольства России

Министерство иностранных дел Дании в пятницу объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене по принципу взаимности. Об этом говорится в заявлении на сайте датского МИД.

Ведомство в пятницу сообщило послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве – до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

"В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры относительно выдачи виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки", – говорится в заявлении.

Решение о сокращении численности персонала посольства РФ в Дании должно быть выполнено до 29 сентября. Нынешнее количество работников дипучреждения не уточняется.

В апреле 2022 года МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, которые работали под прикрытием в посольстве РФ.