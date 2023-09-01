В Польше хотят производить южнокорейскую военную технику

В Варшаве 31 августа состоялись переговоры между министром обороны Польши Мариушем Блащаком и его южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, Варшава и Сеул готовят вторую фазу сотрудничества между странами, которая предусматривает производство военной техники в Польше.

"Я очень благодарен господину министру за то, что мы так много достигли, сотрудничая вместе. Мы многого достигли для безопасности и обеспечения мира – укрепляя польскую армию и реализуя на практике политику сдерживания", – заявил Блащак.

Во время встречи министры также обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы технической модернизации и дальнейшего сотрудничества в сфере вооружений.

В последние годы партнерство между польской и корейской промышленностью укрепилось в результате заключения двусторонних соглашений о поставках польским Вооруженным силам танков K2, самоходных гаубиц K9 Thunder, легких боевых самолетов FA-50 или реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Напомним, в июле Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50. Согласно контракту, Польша приобретет у Южной Кореи всего 48 истребителей FA-50.

Перед этим Польша получила очередную партию корейских танков Black Panther.