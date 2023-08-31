Лукашенко требует вывести иностранные войска из Польши и стран Балтии

Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности потребовал вывести иностранные войска из стран-соседей. Так он отреагировал на призыв соседних государств ЕС выпроводить из Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".

"Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", - заявил пенсионер.

По его словам, на территории этих стран также ведется подготовка "наших беглых" для "осуществления военного переворота в Беларуси".

"Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют", - заявил Лукашенко.