Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

В Великобритании назначен новый министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку.

Он заявил, что после четырех лет на посту министра обороны хотел бы "инвестировать время в другие сферы своей жизни".

Бен Уоллес призвал премьер-министра Риши Сунака продолжить кампанию по увеличению расходов на оборону.

Сунак, принявший отставку, поблагодарил Уоллеса за "преданность и умения", которые тот проявил, будучи главой Минобороны.

Новым британским министром обороны назначен Грант Шэппс. Ранее он возглавлял Министерство энергетики и углеродной нейтральности.



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