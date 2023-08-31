В Великобритании назначен новый министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку.
Он заявил, что после четырех лет на посту министра обороны хотел бы "инвестировать время в другие сферы своей жизни".
Бен Уоллес призвал премьер-министра Риши Сунака продолжить кампанию по увеличению расходов на оборону.
Сунак, принявший отставку, поблагодарил Уоллеса за "преданность и умения", которые тот проявил, будучи главой Минобороны.
Новым британским министром обороны назначен Грант Шэппс. Ранее он возглавлял Министерство энергетики и углеродной нейтральности.