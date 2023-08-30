Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

Литва создает межведомственную группу для определения угроз со стороны Беларуси

Литва создает межведомственную группу для определения угроз со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава Национального центра антикризисного управления Вилмантас Виткаускас.

По его словам, группа займется выявлением индикаторов угроз и в ближайшее время разработает четкий план действий.

"Различные меры по снижению угроз — такие как сокращение времени работы пограничных пунктов, ужесточение проверок, ужесточение контроля над акцизными товарами или ограничение определенных транспортных пропускных мощностей — будут вводиться с учетом созданной системы объективных показателей угроз", - отметил Виткаускас, которого цитируют литовские медиа.

Дополнительное закрытие пунктов пропуска или полное закрытие границы с Беларусью также будет предусмотрено "после оценки того, в какой мере система индикаторов выявляет угрозы соответствующего масштаба", добавил он.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование