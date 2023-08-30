В Африке произошел новый военный переворот

В Габоне военные свергли правительство президента Али Бонго, который недавно был переизбран на третий срок.

Они заявили об отмене президентских выборов и приостановили работу центральных госучреждений.

По телевидению они заявили, что положили конец режиму Али Бонго Ондимба, который набрал на выборах 64,27% голосов. К слову, у власти глава государства находится с 16 октября 2009 года.

Также сообщается, что ранее лидер оппозиции Габона заявил, что победу на выборах одержал он, а не Бонго.

Путчисты также заявили, что действующие органы государственной власти расформированы, границы Габона закрыты.

AFP сообщает, что в столице Либревиле слышна стрельба.