США одобрили продажу Японии дальнобойных ракет JASSM

США впервые одобрили продажу Японии на сумму более $100 млн крылатых дальнобойных ракет JASSM-ER. Об этом сообщает японское информационное агентство NHK.

Речь идет о ракетах с дальностью действия более 900 км класса "воздух-земля", устанавливаемых на истребители и известных как JASSM-ER.

Япония обратилась к Соединенным Штатам с просьбой приобрести до 50 ракет JASSM-ER по ориентировочной стоимости в $104 млн.

В Вашингтоне считают, что такая продажа ракет поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности ведущего союзника.