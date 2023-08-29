Чехия проверит Raiffeisen Bank из-за работы в России

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International, передает Чешское телевидение.

Продолжая бизнес в России, австрийская компания фактически финансирует вторжение в Украину, считает Ассоциация за права граждан и предпринимателей, которая подала жалобу на банк.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International — крупнейший европейский банк, до сих пор остающийся в России. Прибыль в виде налогов поступает в бюджет российского государства, объяснили инициаторы расследования.

Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил, что центр по борьбе с терроризмом проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank, но предоставить дополнительную информацию отказался.

Кроме того, группа клиентов Raiffeisen Bank в Чехии создала петицию, призвав банк уйти из России.

Банк, в свою очередь уверяет, что ограничивает свою деятельность в России. Генеральный директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль 29 августа подтвердил, что готов продать российскую дочернюю компанию или выделить ее в отдельный бизнес. Однако назвать конкретные сроки он не может.