Украина рассчитывает провести саммит по "формуле мира" уже осенью

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква анонсировал встречу послов государств в Киеве по украинской "формуле мира" и рассказал о подготовке соответствующего саммита. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква подчеркнул, что в дискуссиях о "формуле мира" участвуют не только западные государства, но и страны так называемого Глобального Юга, в частности Южно-Африканская Республика, Бразилия, Индия и Китай.

"Мы ориентируемся на нашу формулу, мы учитываем все те предложения, в частности Китая, Бразилии, которые являются рациональными и совместимыми с интересами мира, с интересами Украины. На следующей встрече послов, которая состоится на этой неделе в Киеве, будет еще больше участников, думаю, более 70", – добавил он.

Заместитель председателя ОП также выразил надежду, что уже осенью удастся провести саммит по "формуле мира".

"Мир в Украине может быть только на основе "формулы мира" Украины, потому что война продолжается в Украине", – подытожил Жовква.

Чиновник также рассказал, что "формула мира" станет одной из ведущих тем выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в сентябре. Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины может приехать в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи.