Последнее обновление: 28.08.2023 14:23

Глава Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым к принятию новых стран-членов до 2030 года. Об этом он заявит сегодня на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.

Как сообщает Financial Times, которое ознакомилось с его речью, Мишель подчеркнет, что готовя следующую стратегическую повестку дня, ЕС "должен поставить перед собой четкую цель... и быть готовым, с обеих сторон, к расширению до 2030 года".

"Сейчас мы должны рассматривать расширение как один из наших главных вызовов. Как для ЕС, так и для его будущих стран-членов", – скажет Мишель.

"Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться", – цитирует будущую речь Мишеля издание.

Международный стратегический форум в Бледе посетят лидеры стран-кандидатов на вступление в ЕС: Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование