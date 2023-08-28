Последнее обновление: 28.08.2023 14:23

Польша и страны Балтии определили критерии для закрытия границы с Беларусью

Польша, Латвия, Литва и Эстония согласились закрыть границу с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента". Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии.

По словам главы польского МВД, власти четырех стран ожидают возможных инцидентов, в том числе и вооруженного характера, из-за присутствия наемников группы Вагнера в Беларуси, информируют польские СМИ.

"Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на какой границе это будет, мы применим немедленные ответные меры. Все пограничные переходы, которые сейчас открыты – как пассажирские, так и грузовые – будут закрыты", – подчеркнул Каминский.

Он отметил, что смерть главарей группы Вагнера Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина "не меняет фактической ситуации в Беларуси".

Министр подчеркнул, что "группа Вагнера должна покинуть регион, где мы живем", потому что "этого требует международная безопасность".

По словам главы МВД, пока не понятно, кто несет ответственность за деятельность "вагнеровцев".



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