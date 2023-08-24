Германия впервые передала Украине ракеты к ЗРК Patriot

В перечне военного оборудования, которое Германия передала Украине за последнюю неделю, впервые упоминаются ракеты к зенитно-ракетному комплексу Patriot. Это следует из списка на сайте немецкого правительства.

Отмечается, что за последнюю неделю Украина получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot, а также восемь систем для обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 тяжеловозов Zetros и 510 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

Также обновился и перечень немецкого вооружения, которое запланировано к передаче Украине.

Там теперь впервые упоминаются 90 систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, дополнительный 31 миллион патронов к огнестрельному оружию, а также увеличено количество грузовиков Zetros, которые готовятся к отправке, с 52 до 94.

В начале августа немецкое правительство отчиталось, что передало Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.