Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций на Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала недостаточную эффективность санкций против РФ.

Слова Бербок цитируются в книге журналиста Штефана Ламби "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", сообщают немецкие медиа.

По ее словам, "экономические санкции должны иметь экономический эффект, но это не так" в случае с Россией, ведь "логика демократических стран не действует в автократических странах".

"Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", – сказала Бербок.

Сообщалось, что санкции Евросоюза против России будут усиливаться со временем и будут иметь все большее долгосрочное влияние на экономику РФ.