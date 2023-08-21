Эрдоган и Путин могут встретиться, но не раньше сентября

Ожидаемый визит в Анкару Путина, вероятно, откладывается на неопределенный срок, как минимум до сентября. Об этом свидетельствует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган сказал, что при случае рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре и планирует поговорить, среди прочего, о будущем Черноморской зерновой инициативы, пишет Anadolu.

"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично", – заявил Эрдоган в общении со СМИ, возвращаясь из Венгрии.

Он не уточнил потенциальное место встречи.

Также сообщается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре может отправиться с визитом в Россию.