Последнее обновление: 17.08.2023 14:41

Швейцария ввела санкции против трех предприятий и 38 граждан Беларуси

Швейцария расширила санкции, введя ограничительные меры против трех белорусских предприятий и 38 граждан.

Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам, вводятся санкции в отношении концерна "Белнефтехим", а также открытых акционерных обществ "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" и "Минский электротехнический завод".

Также в документ включены 38 белорусских граждан - судьи, прокуроры, руководители и сотрудники пенитенциарных учреждений, сотрудники государственных СМИ, передает Интерфакс.

Ограничения вступили в силу 15 августа, они включают торговые и финансовые меры.

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