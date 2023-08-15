В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии

В Беларуси с 1 сентября в среднем на 5%. повышаются пенсии, следует из подписанного сегодня указа, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 ctynz,hz, в результате которого они увеличатся в среднем на 5%», - говорится в сообщении.

В сентябре на выплату пенсий будет направлено 1,7 млрд белорусских рублей, из которых 72 млн — дополнительные расходы в связи с повышением.

Получателями трудовых пенсий в Беларуси являются 2,3 млн человек.

Последний раз пенсии повышали 1 мая, также в среднем на 5%.