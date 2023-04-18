Последнее обновление: 18.04.2023 10:42

Средний размер пенсии в Беларуси повысится до 705 рублей

С 1 мая 2023 года будет произведен перерасчет всех видов трудовых пенсий, что приведет к повышению пенсий примерно на 5%

«Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае 2023 г. составит 705 рублей и увеличится на 21 процент по отношению к маю 2022 года», - сообщает Минтруда РБ.

«Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии», - подчеркивается в сообщении.

В мае расходы на выплату пенсий составят 1,5 млрд. рублей, включая 78 млн. рублей на их повышение. Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек.

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