Повышение пенсий с декабря обойдется белорусским налогоплательщикам в 68 млн рублей

В декабре 2022 года расходы на выплату пенсий составят 1,5 млрд рублей, включая 68 млн рублей на повышение пенсий с 1 декабря по указу №397.

В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более16 млрд рублей, сообщило Министерство труда и соцзащиты РБ.

Согласно указу № 397, с 1 декабря повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 5%.

Это третье повышение трудовых пенсий в текущем году. Ранее трудовые пенсии были повышены в марте на 7% и в августе на 10%.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 г. составит 670 рублей. Таким образом, к декабрю 2021 г. пенсия вырастет на 23%.