Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле 2023 года выросло на 5,2%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-июне 2023 года в текущих ценах составило 14,0 млрд. рублей и увеличилось в сопоставимых ценах на 5,2% по сравнению с январем –июлем 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1034,0 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в январе-июле 2022 года, молока – 4868,3 тыс. тонн (на 5,7% больше).

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, что на 1,6% выше уровня 1 августа 2022 года, в том числе коров – 1,4 млн. голов (0,1%). Численность свиней составила 2,4 млн. голов, что на 0,8% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 26% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2022 г. – 20,3%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1,8 млн. тонн, что на 5,4% больше, чем на соответствующую дату 2022 года, при средней урожайности 35,3 центнера с одного гектара убранной площади.