Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июне 2023 года выросло на 2,7%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-июне 2023 года в текущих ценах составило 10,4 млрд. рублей и увеличилось в сопоставимых ценах на 2,7% по сравнению с январем –июнем 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 10,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,0% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 891,5 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в январе-июне 2022 года, молока – 4120,5 тыс. тонн (на 5,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 868,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-июнем 2022 года увеличилось на 4,2%, молока произведено 4034,8 тыс. тонн (на 5,9% больше).

На 1 июля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, что на 1,2% выше уровня 1 июня 2022 года, в том числе коров – 1,4 млн. голов (0,1%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 0,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.