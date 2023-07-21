Лишь 37% комбайнов Гомельской области прошли техосмотр к уборочной

Одной из системных проблем битвы за урожай в 2023 году Лукашенко назвал отсутствие техосмотра сельхозтехники.

По его словам, к началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63% комбайнов, Витебской - 59%, Могилевской - 36%.

"Неудивительно, что потом нагрузка на один работающий комбайн составляет не 273, как в среднем по стране, а свыше 500 гектаров, а в некоторых и 900 (отдельные хозяйства Борисовского района). О каком качестве уборки тогда мы можем говорить?», - возмутился Лукашенко.

Он напомнил, что год назад было дано поручение закупить для всех регионов порядка 600 новых зерноуборочных комбайнов, но по состоянию на 17 июля сельхозпредприятия получили только 425 единиц техники.

Лукашенко также сказал, что комбайны не готовы к работе практически в каждом втором из проверенных хозяйств. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали.

"Опять же извечная болезнь аграриев - приписки. По республике прокуратура установила 185 таких случаев, когда техника была готова к работе только на бумаге. Вот этого прощать никогда нельзя! 33 зерноочистительно-сушильных комплекса также были не готовы", - сообщил он.