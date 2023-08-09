Последнее обновление: 09.08.2023 13:11

Польша отправит 2 тысячи военных для укрепления границы с Беларусью

Польша отправит 2 тысячи военнослужащих на границу с Беларусью для пресечения попыток незаконного пересечения границы, что вдвое больше, чем просила Погранстража.

Об этом сообщил в среду государственному информационному агентству PAP замминистра внутренних дел Мацей Вонсик.

"Это усиление будет не 1000, а 2000 солдат. Это решение принял Комитет по вопросам безопасности, это решение принял министр Мариуш Блащак", – сказал он агентству.

По словам замминистра, военные прибудут на границу в течение следующих двух недель. Как он пояснил, они будут действовать как в Подляском, так и в Люблинском воеводствах.

Он отметил, что сейчас все попытки нелегального проникновения мигрантов в Польшу организовывают белорусские власти.

"Если бы на той стороне были настоящие пограничники, а не контрабандные службы, то этих (незаконных. – ред.) переходов вообще бы не было", – сказал Вонсик.

Сейчас деятельность Пограничной службы на польско-белорусской границе поддерживают около 2 тысяч военных.

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