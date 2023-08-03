Беларусь просит Польшу не милитаризировать приграничное пространство

МИД Беларуси в минувшую среду вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и призвал польскую сторону не использовать ситуацию с вертолетным инцидентом на границе для милитаризации приграничного пространства.

"2 августа в МИД был приглашен временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ.

Отмечается, что «в качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов».

«Призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства», - также сказано в сообщении.