Севший на мель "Вагнер" ищет готовых воевать против Литвы и Польши белорусов

Украинские СМИ пишут, что в ходе так называемых учений, проводимых ВС Беларуси совместно с наемниками «Вагнера» с целью передачи боевого опыта, происходит вербовка белорусских военнослужащих в ряды этой частной военной компании.

Источниками подобных слухов выступают сами военнослужащие, получившие предложения о найме. При этом, одним из условий контракта называется готовность к участию в боевых действиях на территории Польши и Литвы.

Впрочем, такое условие контракта говорит том, что за подобными сообщениями «военнослужащих» скорее стоит белорусская пропаганда, которой поставлена задача развивать запущенный Лукашенко в Санкт-Петербурге нарратив о прогулке «вагнеровцев» по Варшаве.

Информация об «оферах» белорусским военнослужащим со стороны «Вагнера» появилась на фоне сообщений СМИ о закрытом брифинге, проведенном представителями западных разведок, на котором было заявлено о проблемах с деньгами у основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

В частности, BBC цитирует западного чиновника, по словам которого Пригожин «испытывает значительный финансовый стресс», распродает свои активы внутри и за пределами России и сокращает численность личного состава ЧВК.

«Кажется, у него проблемы с денежными потоками», — сказал чиновник на брифинге.

Этот же чиновник уточнил, что передвижения Пригожина в последние недели были «ограниченными», но в Беларуси он был. Самолет Пригожина летал довольно часто, но не всегда можно утверждать, что в нем находился сам Пригожин.