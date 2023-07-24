Последнее обновление: 24.07.2023 13:19

Маск переименовал соцсеть и сменил логотип Twitter

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter новый логотип "X" вместо известной синей птицы и фактически переименовал известную социальную сеть.

Теперь вместо символа синей птицы будет использоваться лого с белой буквой "X" на черном фоне.

В ответ на твит с вопросом, как твиты будут называться "X", Илон Маск ответил "X". Кроме того, Илон Маск отметил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter.

Маск уже менял логотип Twitter: в апреле лого птички было временно заменено на иконку криптовалюты Dogecoin в виде собаки породы сиба-ину. После этого стоимость Dogecoin на бирже Binance выросла на 30%.

Кроме того, Маск уже закрыл возможность чтения постов тем, кто не имеет аккаунта в Twitter, а также решил ограничить количество бесплатных сообщений.

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