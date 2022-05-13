Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter

Илон Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке соцсети Twitter после публикации свежей отчетности компании, согласно которой менее 5% аккаунтов в Twitter являются фейковыми или используются для спама.

«Сделка по Twitter временно приостановлена в ожидании поступления деталей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые учетные записи и учетные записи, использовавшиеся для спама, действительно составляют менее 5% от всех пользователей», — сообщил Маск.

Бизнесмен ранее заявлял, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы.

2 мая агентство Reuters сообщило, что компания Twitter Inc. опубликовала отчет о работе в первом квартале 2022 года, в котором говорилось, что фальшивые или спам-аккаунты в соцсети составляли менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Всего, по данным за первый квартал года, у соцсети было 229 млн пользователей, которым показывалась реклама, передает РБК.

Twitter 25 апреля сообщила, что Маск покупает компанию за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов. После этого Twitter станет частной компанией. Источники CNBC сообщили, что Маск после закрытия сделки в течение нескольких месяцев будет ее гендиректором.

По условиям соглашения о покупке акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.

Маск после объявления о сделке назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества, а также заявил о планах сделать соцсеть «лучше, чем когда-либо», дополнив новыми функциями. Также Маск предлагал отменить вечную блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, который соцсеть заблокировала в январе 2021 года на фоне призывов к мирным протестам и штурма Капитолия.