Последнее обновление: 05.04.2022 16:37

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Илон Маск войдет в состав совета директоров Twitter Inc сроком на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на регуляторные документы компании, передает Интерфакс.

Накануне стало известно, что Маск приобрел 9,2% акций компании. В документах отмечается, что пока Маск является членом совета директоров, его доля в компании не может превышать 14,9%.

Акции Twitter дорожают на 6,8% в ходе предварительных торгов во вторник. Накануне капитализация компании подскочила на 27%, до $31,5 млрд.

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