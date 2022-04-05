Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Илон Маск войдет в состав совета директоров Twitter Inc сроком на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на регуляторные документы компании, передает Интерфакс.

Накануне стало известно, что Маск приобрел 9,2% акций компании. В документах отмечается, что пока Маск является членом совета директоров, его доля в компании не может превышать 14,9%.

Акции Twitter дорожают на 6,8% в ходе предварительных торгов во вторник. Накануне капитализация компании подскочила на 27%, до $31,5 млрд.