Мининформ Беларуси вынес предупреждение учредителю телепрограммы «БелМузТВ»

Мининформ Беларуси вынес письменное предупреждение учредителю телепрограммы «БелМузТВ» за несвоевременную подачу изменений в сведения о СМИ.

«Мининформом вынесено письменное предупреждение учредителю телепрограммы «БелМузТВ» за невыполнение требований, установленных законодательством о СМИ, определяющих обязательные действия учредителя средства массовой информации при изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр средств массовой информации», - говорится в сообщении ведомства.