Власти Беларуси объявили украинского блогера экстремистским формированием

МВД Беларуси решением от 18 июля 2023 года включило украинского блогера BalaganOff в список экстремистских формирований.

«Группа граждан осуществляет экстремистскую деятельность в том числе посредством интернет-ресурсов, объединенных под общим названием «BalaganOff», – говорится в перечне.

Под экстремистским формированием власти подразумевают телеграм-канал канал на YouTube, учетную запись BalaganOff в TikTok, а также логотип в «виде фотографического изображения украинского блогера Александра Рыкова.