Последнее обновление: 13.07.2023 16:11

Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси продлен на год

Совет по правам человека ООН 13 июля в рамках 53-й сессии рассмотрел и проголосовал голосование за резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси.

Постановление предусматривает продление мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси на один год и призывает власти взаимодействовать с ним и вернуться к диалогу, а также предоставить ему возможность посещать Беларусь и общаться с заинтересованными лица в правительстве и гражданском обществе.

В ходе голосования 20 стран-участниц высказались «за», 6 – «против», 21 - «воздержалась».

Против резолюции проголосовали Боливия, Китай, Куба, Эритрея, Казахстан и Вьетнам.

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