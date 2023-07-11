НАТО не фиксирует переброску «вагнеровцев» в Беларусь

НАТО пока не зафиксировало каких-либо значительных перемещений наемников «группы Вагнера» в Беларусь, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

«Ответ - нет. До сих пор мы не видели ни развертывания, ни перемещения сил «Вагнера» в Беларусь. Но, конечно, мы внимательно следим за происходящим», – сказал генсек. Которого цитирует Укринформ.

Столтенберг указал, что этот вопрос важен, в частности, для соседней Литвы. Он заверил, что альянс готов защитить своих членов от любой потенциальной угрозы.

"НАТО здесь. Мы готовы защищаться от любой потенциальной угрозы, но пока мы не видели развертывания сил Вагнера в Беларуси", - добавил он.