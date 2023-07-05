ПА ОБСЕ осудила позорную роль Беларуси как со-агрессора в войне с Украиной

Парламентская ассамблея ОБСЕ по итогам 30-й ежегодной сессии приняла декларацию и несколько резолюций, в том числе по Беларуси.

В декларации отмечается «империалистическая и колониальная природа» России и заявляется, что она проводит «мягкую аннексию» Беларуси. Декларация осуждает вторжение России в Украину и «позорную роль Беларуси как со-агрессора» и отмечает, что Беларусь «все более приближается к статусу активной стороны войны».

Документ осуждает похищение украинских детей и требует привлечь к ответственности российских чиновников, замешанных в этом, а также «тех представителей беларусского режима, которые также вовлечены в эти практики», сообщает Reform.by.

ПА ОБСЕ осуждает беларусские власти за поддержку и разрешение строительства военной базы в Беларуси для ЧВК «Вагнер» и призывает страны ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» и аффилированные группы террористической организацией.

ПА ОБСЕ требует от Беларуси немедленно прекратить поддержку российской военной агрессии, прекратить репрессии внутри страны, освободить всех политзаключенных, не применять пыток и других форм жестокого обращения, отменить смертную казнь.

Отдельная резолюция принята по осквернению польских могил в Беларуси.

ПА ОБСЕ подчеркивает необходимость защиты польских могил в Беларуси от дальнейшего вандализма, заявляет, что преднамеренное уничтожение культурных объектов может быть приравнено к расовым, религиозной или культурной ненависти, просит немедленно прекратить осквернение могил, восстановить все разрушенные объекты и провести расследования.

В резолюции о поддержке демократической Беларуси выражается озабоченность ухудшением ситуацией с правами человека в Беларуси, осуждается «беспрецедентный масштаб и возрастающее число арестов и задержаний в ответ на мирные протесты», отмечается отсутствие независимой судебной системы в Беларуси.

ПА ОБСЕ призывает беларусские власти:

немедленно и без условий освободить всех политзаключенных,

гарантировать надлежащий медицинский надзор за здоровьем политзаключенных, допустить к ним независимые международные медицинские комиссии,

провести независимое расследование смерти политзаключенного Николая Климовича,

прекратить наказание семей политзаключенных,

отменить приговоры всем преследуемым по политическим мотивам, в том числе Светлане Тихановской, Павлу Латушко, Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу, Владимиру Лабковичу, Анджею Почобуту, Игорю Лосику,

прекратить все текущие и будущие постановочные суды,

пересмотреть назначение смертной казни за «измену государству»,

обеспечить полное соответствие законодательства страны международным обязательствам по правам,

пересмотреть ограничения, касающиеся массовых мероприятий и свободы СМИ,

провести переговоры с демократической оппозицией о свободных выборах,

разрешить проведение честных и свободных выборов под наблюдением ОБСЕ.

ПА ОБСЕ призывает парламенты стран ОБСЕ:

более системно сотрудничать с беларусскими демократическими силами,

привлекать парламенты и правительства к технической помощи демократической оппозиции,

поддерживать полизаключенных через НГО и добиваться их освобождения,

призвать коллег-парламентариев работать над универсальным периодическим обзором Беларуси в Совете ООН по правам человека,

поддерживать санкции ЕС против беларусского режима,

поддерживать стремление беларусского народа к сохранению своей культурной и языковой идентичности, в том числе через укрепление потенциала независимого беларусского информационного, образовательного и культурного пространства,

призывать парламенты и правительства поддерживать независимые беларусские СМИ,

не допускать дискриминации беларусских беженцев, поддерживать их гражданскую самоорганизацию и образовательную деятельность,

продолжать осуждать режим Лукашенко за соучастие в войне России против Украины и изучить возможности привлечения его к ответственности.

В резолюции о последствиях агрессии России против Украины в отношении женщин и детей осуждается роль беларусских властей в нелегальном вывозе детей из Украины.

«Решительно осуждается поддержка агрессии Российской Федерации против Украины Беларусью, особенно в отношении причастности беларусского режима к незаконному вывозу украинских детей с оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь, в том числе через Союзное государство Беларуси и России», – говорится в резолюции.

ПА ОБСЕ призывает Беларусь не поддерживать войну России против Украины и «не предоставлять свою территорию и инфраструктуру для российской армии и военизированных группировок, действующих от имени российского государства», а также запретить похищение украинских детей через территорию Беларуси и безотлагательно вернуть в Украину всех украинских детей, которые сейчас находятся в Беларуси.