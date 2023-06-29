Польша закупает у США системы Patriot на $15 млрд

Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму до 15 млрд долларов, объявил Пентагон.

Американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что в рамках сделки будет продано до 48 пусковых установок Patriot PAC-3 и до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а также радары и компоненты управления.

Государственный департамент, который контролирует экспорт вооружений, в среду одобрил сделку, в результате которой Варшава получит одну из самых современных систем ПВО, передает BBC.

«Планируемая сделка улучшит потенциал противоракетной обороны Польши и будет способствовать достижению военных целей Польши по обновлению потенциала при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками», — говорится в заявлении агентства.

Системы Patriot доказали высокую эффективность в защите Украины от российских воздушных атак.